10:49 01 ноября 2017 2

Тепло в дома некоторых екатеринбуржцев поступит с опозданием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу несколько екатеринбургских ТСЖ не смогли обеспечить должную финансовую подготовку домов к отопительному сезону и, не имея на руках разрешительных документов, самовольно подключились к теплу. В числе нарушителей — товарищества собственников жилья «Родонитовая 32», «Родонитовая 8», «Уютный Дом», «Парус», «Подгорная, 6», «Техническая 48», «Авиаторов, 12», «Виктория», «Южный-2», «Улица Московская, 1», «Кедр», «Окраина», «18 городок», «Гагаринский». Долг каждого из них перед поставщиком составляет от 1,5 до 6 млн рублей.

«Указанные ТСЖ не урегулировали финансовые разногласия с поставщиком теплоэнергоресурсов в ходе запуска тепла в Екатеринбурге. Паспорта готовности, включая финансовую готовность, на управляемые дома ТСЖ не получили. На эти объекты выдаются Акты недопуска к подключению к теплоэнергопотреблению. Подключение объекта к теплу без получения Акта готовности является самовольным. Установление этих фактов после окончания пуска тепла (первая декада ноября) будет отражено в Актах самовольного подключению потребителя к теплу», — сообщили в пресс-службе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Нарушителей начнут выявлять с сегодняшнего дня.

Всего поставщиком заключено 869 договоров с екатеринбургскими ТСЖ. По 610 из них на сегодняшний день имеются долги. Общий объем долгов ТСЖ достиг 348 млн рублей. Самыми злостными неплательщиками являются ТСЖ «Высокий берег» (долг 18 млн руб.), ПЖЭК N 210 (11 млн руб.), ТСЖ «Опалихинская, 16» (10,4 млн руб.) ТСЖ «Куйбышева, 48» (8,2 млн руб.), ТСЖ «Эльмашевское» (7,2 млн руб.), ОЖЭК-1 (6,8 млн руб.), ТСЖ «Кедр» (6,6 млн руб.), ТСЖ «Космонавтов 38 А» (6,3 млн руб.), ЖК «Маяк» (5,6 млн руб.), ТСЖ «Волчанский, 8» и ТСЖ «Есенина 7» (более 1 млн руб.).

Причиной финансовых проблем чаще всего является отсутствие компетенций у членов товарищества. В отличие от специалистов управляющих компаний члены ТСЖ, как правило, не имеют опыта работы в сфере ЖКХ, в том числе по взысканию задолженности с собственников жилья в судебном порядке. Кроме того, долги часто формируются по вине недобросовестного председателя. Товарищества не контролируются ни одним надзорным органом, поэтому его руководители долгое время могут подделывать любые отчетные документы и распределять деньги по своему усмотрению, не боясь уголовного преследования.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В целом старт отопительного сезона осенью 2017 года выявил многочисленные нарушения в деятельности ТСЖ. Дело дошло до того, что представители прокуратуры Свердловской области призвали граждан сто раз подумать, прежде чем выбирать такую форму управления.

Что касается долгов за ЖКУ, то эта проблема в регионе стоит очень остро. Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, с начала 2017 года к ним поступило 34 тысячи исполнительных производств по взысканию задолженности за газ, электроэнергию и тепло на общую сумму 2 млрд 728 млн рублей. На текущий момент окончено более 25 тысяч исполнительных производств на сумму 459 млн 613 тыс. рублей «Мы настоятельно рекомендуем своевременно оплачивать долги, узнать о них можно на сайте службы с помощью Интернет-ресурса „Банк данных исполнительных производств“. В противном случае могут последовать арест имущества, наложение в одностороннем порядке ареста на банковские счета, обращение взыскания на право требования по агентским договорам, — предупреждают в УФССП. — Также предусмотрено уголовное наказание в отношении руководства предприятия по ст. 315 УК РФ».