09:10 19 октября 2017 1

Поставщикам ресурсов приходится возвращать свои деньги через суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Старт отопительного сезона осенью 2017 года выявил многочисленные нарушения в деятельности товариществ собственников недвижимости, действующих на территории Свердловской области. Только в Екатеринбурге 25 ТСЖ накопили огромные долги (более 70 млн рублей на всех) перед поставщиками ресурсов и рисковали остаться без паспортов готовности домов.

«Много вопросов, много проблем, которые тяжело решаются при управлении домом ТСЖ. Если структура управляющей компании состоит из директора, администрации, юротдела, отдела по работе с поставщиками, то ТСЖ — это председатель, он же главный бухгалтер. Если избрали ответственного человека, то дом будет прекрасно управляться, готовиться к отопительному сезону. Но, к сожалению, есть достаточное количество случаев когда это не так. Когда дом не готовится», — заявил в эфире Областного телевидения начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. По его словам, стоит сто раз подумать, прежде чем создавать ТСЖ, поскольку с точки зрения эффективности способ управления домом с помощью УК более жизнеспособен. Кроме того, он более удобен с точки зрения государственного контроля и мер реагирования на нарушение закона.

С прокуратурой согласны представители ресурсоснабжающих организаций. Все они испытывают серьезные проблемы с ТСЖ, не зависимо от территории обслуживания. И в Екатеринбурге, где товарищество является распространенной формой управления, или в небольших областных городах поставщикам приходится отсуживать у товариществ свои деньги.

«Долги в ТСЖ копятся по двум причинам. Первый — жители оплачивают услуги, а недобросовестный председатель не отдает деньги ресурснику. Второй — председатель не может справиться с жителями-неплательщиками и просит перевести их на прямые договоры. Однако без желания собственников или без судебного спора (если не заключен договор с ресурсником) заставить жителей перейти на прямые поставки невозможно, — говорят в АО „Облкоммунэнерго“. — Долг даже в 1,2 млн рублей для нас — повод обратиться в суд. При этом судиться с ТСЖ очень хлопотно. В отличие от УК, которая является организованной системой, имеющей финансовые ресурсы, товарищества, как правило, не имеют средств даже на оплату госпошлины».

Стоит отметить, что с начала 2017 года Арбитражному суду Свердловской области пришлось рассмотреть более тысячи дел, по которым ТСЖ проходят в качестве должников. Только в октябре поставщиками ресурсов было подано 64 иска. За последние девять месяцев банкротами были объявлены 11 товариществ — семь в Екатеринбурге (ТСЖ «Подгорная 6», ТСЖ «Коммунальная 38», ТСЖ «Опалихинская 16», ТСЖ «Седова 17», ТСЖ «Эльмашевское» и т. д.) и три в Нижнем Тагиле. Из них только два попросили остановить процедуру и пообещали вернуть долги по частям.

Напомним, в случае банкротства товарищества обязанности по погашению задолженности ложатся на плечи жителей. Та же самая участь ждет собственников, если председатель просто сбежит с чужими деньгами (в ТСЖ действует коллективная ответственность). Не так давно в такой ситуации оказались люди из домов на Технической, 94 и Билимбаевской, 27/1. Некоторых управленцев-мошенников удается поймать и предать суду (ТСЖ «Анганская, 54 «6», ТСЖ — «Союз»), но как правило, украденные у соседей деньги они переводят в недвижимость и записывают на родственников, а потому расплачиваться не спешат.

Уголовные дела, связанные с ТСЖ, объясняются тем, что товарищества, в отличие от УК не лицензируются и фактически не контролируются госорганами, а потому дают председателю возможность распоряжаться средствами на свое усмотрение.