12:34 01 ноября 2017 3

Ни одно уголовное дело не может рассматриваться в суде без защитника Фото: Александр Константинов © URA.RU

Адвокаты Свердловской области, как и предупреждали, приостановили бесплатную защиту фигурантов уголовных дел в судах до того момента, пока Управление судебного департамента и ГУ МВД России по Свердловской области не выплатят им долг в размере порядка 17 миллионов рублей. Точное число сорванных процессов пока не известно. В Управлении судебного департамента с самого утра идет экстренное совещание с представителями из Москвы.

Напомним, совет Областной адвокатской палаты и президиум Свердловской коллегии призвал адвокатов с 1 ноября 2017 года не принимать заявки судов, дознавателей и следователей ГУ МВД России по Свердловской области до погашения имеющейся задолженности. Более того, если адвокат все же примет участие в каком-либо процессуальном мероприятии, его привлекут к дисциплинарной ответственности.

По словам первого заместителя председателя Свердловской коллегии адвокатов Игоря Федорова, работа адвокатов действительно приостановлена. «Ни управление МВД России по Свердловской области, ни судебный департамент никаких гарантийных писем о сроках погашения задолженности адвокатскому сообществу не представили», — пояснил нашему агентству юрист. В каких конкретно районах Свердловской области было приостановлено участие адвокатов в процессах, станет известно к концу рабочего дня.

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Получить комментарий начальника Управления судебного департамента Олега Ножникова не удалось. В его приемной сообщили, что он с самого утра участвует в экстренном совещании с представителями из Москвы.

На забастовку адвокатов пока отреагировал лишь председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев. В открытом письме он заявил, что это решение «вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу и фактическому положению дел». «Принятые руководящими органами Адвокатской палаты Свердловской области и Свердловской областной коллегии адвокатов решения, какими бы мотивами они ни были продиктованы, по сути, являются не просто демаршем и призывом к забастовке с привлечением внимания средств массовой информации, а осознанными целенаправленными действиями по оказанию противодействия осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве нашей области», — написал он. Также Дементьев отметил, что правовой нигилизм и, тем более, правовой экстремизм никогда не были присущи адвокатскому сообществу региона.

Игорь Федоров в беседе с «URA.RU» заявил, что адвокатское сообщество не разделяет мнение председателя Свердловского областного суда и намерено стоять на своем до последнего. «Пять месяцев адвокаты не получают скромное вознаграждение за уже выполненную работу», — подчеркнул он.