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01 ноября 2017
12:28  01 ноября 2017 0

Сотрудник ФСБ арестован за взятку в 10 миллионов

Тактико-специальное учение
Сотрудник ФСБ, заподозренный в коррупции, курировал РублевкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве арестован сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Колесников, курировавший Одинцовский район Подмосковья. Он обвиняется в соучастии в получении взятки в особо крупном размере.

По сообщению источника в правоохранительных органах, Дмитрий Колесников был специалистом в области решения проблем предпринимателей, передает «Росбалт». Летом 2013 года к нему обратился гендиректор одной из фирм и попросил помочь в решении проблемы с некой крупной структурой, которая задолжала фирме 72 млн рублей. Сотрудник ФСБ согласился и выставил цену 10 млн рублей за свои услуги. Как отмечает агентство, встречи проходили у здания Одинцовской администрации Московской области.

Колесников был задержан с поличным при получении денег. Ему предъявили обвинения по двум статьям — за соучастие в получении крупной взятки. Московский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

«URA.RU» напоминает, что в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 6 миллионов рублей задержан один из руководителей отдела полиции №6. Также в Тюмени наказали преподавателя, набравшего у студентов взяток на полмиллиона. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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