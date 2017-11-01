Сотрудник ФСБ арестован за взятку в 10 миллионов

В Москве арестован сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Колесников, курировавший Одинцовский район Подмосковья. Он обвиняется в соучастии в получении взятки в особо крупном размере.
По сообщению источника в правоохранительных органах, Дмитрий Колесников был специалистом в области решения проблем предпринимателей, передает «Росбалт». Летом 2013 года к нему обратился гендиректор одной из фирм и попросил помочь в решении проблемы с некой крупной структурой, которая задолжала фирме 72 млн рублей. Сотрудник ФСБ согласился и выставил цену 10 млн рублей за свои услуги. Как отмечает агентство, встречи проходили у здания Одинцовской администрации Московской области.
Колесников был задержан с поличным при получении денег. Ему предъявили обвинения по двум статьям — за соучастие в получении крупной взятки. Московский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
«URA.RU» напоминает, что в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 6 миллионов рублей задержан один из руководителей отдела полиции №6. Также в Тюмени наказали преподавателя, набравшего у студентов взяток на полмиллиона. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.