В Екатеринбурге ФСБ задержала высокопоставленного полицейского

01:17 30 октября 2017 0

Полицейского подозревают в получении крупной взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 6 миллионов рублей задержан один из руководителей отдела полиции №6. Об этом сообщает портал «66.ру» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, операция была проведена сотрудниками федеральной службы безопасности. Задержание высокопоставленного силовика связано с арестом адвоката Бориса Искандеряна, который также был задержан в минувшее воскресенье.

Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области на момент написания новости не удалось.