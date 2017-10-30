В Екатеринбурге ФСБ задержала высокопоставленного полицейского

Полицейского подозревают в получении крупной взятки
В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 6 миллионов рублей задержан один из руководителей отдела полиции №6. Об этом сообщает портал «66.ру» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, операция была проведена сотрудниками федеральной службы безопасности. Задержание высокопоставленного силовика связано с арестом адвоката Бориса Искандеряна, который также был задержан в минувшее воскресенье.
Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области на момент написания новости не удалось.