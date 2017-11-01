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01 ноября 2017
17:21  01 ноября 2017 0

В «Единой России» прокомментировали возможность выдвижения Путина от партии на выборы

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
«Единая Россия» готова к выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства в 2018 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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«Единая Россия» прокомментировала возможное выдвижение Владимира Путина на выборы главы государства от партии. Отвечая на вопрос «URA.RU», исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак признал, что «это решение [о выдвижении] может принимать только один человек, и его нет в этом зале».

Он также подчеркнул, что «партия в любом случае примет активное участие в президентской кампании, вне зависимости от этого решения». «Я как гражданин, буду только рад, если президент примет такое решение», — заявил Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин анекдотом ответил на вопрос о том, будет ли он участвовать в выборах главы государства — 2018: «Муж жене говорит: „Нам придется продать ‚Мерседес‘ и купить ‚Ладу‘. Жена говорит: ‚Нормально‘. Нужно будет переехать из особняка на Рублевке в нашу квартиру в Москве — нормально. Ну, ты же меня будешь любить (спрашивает муж), а она говорит: ‚Буду очень любить и очень скучать‘“, — сказал Путин, а затем заметил, что не думает, что о нем так будут скучать».

Выборы президента России пройдут в 2018 году. Путин до сих пор не объявил о своем участии. По слухам, это может случиться в конце ноября — начале декабря.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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