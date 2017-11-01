Глава сельсовета из Юргамышского района Павел Дмитриев поставил «неуд» правительству Курганской области, выступая на заседании «Совета муниципальных образований» в среду, 1 ноября. Критику зал поддержал аплодисментами, рассказали «URA.RU» участники совещания.
Как пояснил агентству сам Дмитриев, он выступил против оптимизации сельсоветов. «Сокращение глав ухудшает жизнь на селе. Убирают людей, которые „болеют“ за свои села и стараются сохранить соцкультбыт на местах. Люди будут полностью брошены, села обречены на вымирание», — говорит он. По словам главы, на сокращение сельсоветов сельские жители идут под давлением. «Там, где главы и сельские депутаты активные, такие решения не проходят. Например, в Песковском сельсовете и население, и дума против сокращения. Останутся только такие села, которые примут принципиальное решение, — считает Дмитриев. — Я думаю, в России достаточно денег на зарплату главам сельсоветов и их небольшому аппарату. Есть лозунг „Россия сильна селом“. Так посмотрите, что осталось от сел!».
Присутствующий на совещании губернатор Курганской области Алексей Кокорин ответил возмущающимся, что «процесс оптимизации будет продолжен».
По данным пресс-службы главы региона, предстоит оптимизировать еще 95 муниципальных образований. «Речь идет только о сокращении числа муниципальных образований, о сокращении административного аппарата. Во всех муниципальных образованиях будет сохранен или институт старост, или институт ответственного со стороны администрации. Все высвободившиеся деньги будут оставаться на территории, где проходит оптимизация. При выделении грантов, реализации партийных проектов приоритет будет отдаваться оптимизированным территориям. Все освободившиеся люди с учетом кадрового дефицита будут обязательно трудоустроены», — заявил Кокорин.