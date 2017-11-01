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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:33  01 ноября 2017 0

83-летняя председатель совета ветеранов обвинила 39-летнего главу Орджоникидзевского района Екатеринбурга в физическом насилии

Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, трапезников вячеслав
Близко знающие Вячеслава Трапезникова коллеги говорят о его воспитанности и благожелательностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

1 ноября председатель Совета ветеранов завода УЭТМ Евдокия Малюгина подала заявление в Следственный отдел по Орджоникидзевской району СУ СК РФ по Свердловской области с просьбой привлечь к уголовной ответственности главу Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Аналогичные заявления направлены свердловскому прокурору Сергею Охлопкову и прокурору Орджоникидзевского района Кириллу Тетерину.

В заявлении (копия есть в редакции) 83-летняя женщина пишет, что поводом для конфликта с чиновником стали события, произошедшие 18 октября в ДК Эльмаш на очередном собрании ветеранской организации. Вячеслав Трапезников обещал ветеранам, что посетит мероприятие, но в итоге не пришел на него.

На собрании выступил депутат Заксобрания, секретарь районного отделения «Единой России» Игорь Володин. Затем от имени свердловского парламентария пожилым людям предложили подарки. «Что тут началось, работники администрации района… стали на меня кричать и размахивать руками, даже ветераны возмутились, почему они так ведут себя», — пишет в заявлении Евдокия Малюгина.

События получили продолжение 20 октября, когда женщина пошла на прием к главе района, чтобы узнать, в чем она провинилась. «Я только зашагнула (орфография и пунктуация автора заявления сохранена. — Прим. авт.) в кабинет Трапезникова, как он меня схватил за плечи, протащил на середину кабинета и говорит я тебя сейчас к стенке поставлю, раз ты ко мне зашла, я скажу что ты деньги украла, я у тебя квартиру отберу, я тебя размажу. Я тебя выгоню и поставлю председателем Совета своего человека. Ох как он меня оскорбил», — написано в заявлении.

Далее, по версии заявительницы, глава района объяснил причину своего недовольства: «Я молчала. Он меня спрашивает, ты знаешь за что я тебя так? За то, что ты приглашаешь Володина…».

Евдокия Малюгина заявила корреспонденту «URA.RU», что сегодня в течение полутора часов давала показания следователям. После этого вместе со следователями она поехала снимать побои в специализированную структуру. «У меня до сих пор синяки… Я буду идти до конца ради правды», — заявила она «URA.RU».

Ранее агентство сообщало о конфликте между главой района Вячеславом Трапезниковым и руководителем районной ячейки «Единой России» Игорем Володиным. По информации «URA.RU», городские власти предпринимали попытки отстранить Игоря Володина от управления районной партийной организацией.

«URA.RU» удалось созвониться с Вячеславом Трапезниковым. Он внимательно выслушал вопрос корреспондента агентства. После этого ответил: «Без комментариев». Источник агентства, знающий позицию Трапезникова, утверждает, что случившееся — инсценировка сторонников Володина, которые хотят сорвать назначение Трапезникова руководителем районной ячейки ЕР. Дозвониться до Игоря Володина не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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