19:33 01 ноября 2017 0

По источникам СМИ никакого конфликта между студентом и преподавателем не было ФОТО: Андрей Емельянников, ВК

Инцидент, произошедший в московском колледже может вызвать волну подобных убийств, считает кандидат психологических наук, экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховский. Напомним, 18-летний студент московского колледжа Андрей Емельянников отпилил голову преподавателю ОБЖ электропилой, а затем сделал селфи на фоне трупа. Выложил фотографии в соцсети, он покончил с собой.

Радзиховский сравнил действия студента с нью-йорским террористом. «Вчера на Манхэттене человек, который всего несколько лет назад выиграл грин-карту, имеет жену, детей, работу убил восьмерых и еще кучу людей ранил. Власти и СМИ назвали его террористом, думаю, что этим можно что-то объясняют. Но это не так», — рассказал психолог.

Радзиховский уверен, что такие случаи почти невозможно предсказать. «Возможно, если бы в школе был врач-специалист он мог бы заметить признаки помешательства. Однако даже в тех профессиях, где людей периодически осматривают, случаются подобные эксцессы. Так несколько лет назад немецкий летчик, страдавший депрессию, направил самолет в землю и убил множество людей. Он проходил обследования и показывался врачу, но это не спасло», — считает психолог.

Президент аcсоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный, наоборот, полагает, что такие инциденты не бывают спонтанными. «У людей с психическими заболеваниями нарушается сон, физиологические функции, меняется образ питания», — поделился Северный с «URA.RU». Он отмечает, что подростки все чаще выкладывают даже такие моменты из жизни, презентуя себя. «Так они зарабатывают популярность, кто-то выкладывает фотографии, кто-то итоги своего труда; выкладывают стычки, драки — все что угодно, на что люди могут обратить внимание», — считает Северный.