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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:36  01 ноября 2017 0

Минобороны РФ обнародовало запись бомбардировки террористов в Сирии. ВИДЕО

Возложение венков к Вечному огню и торжественное построение челябинского гарнизона в честь Дня Победы. Акция
На задание самолеты летали с территории РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны РФ выложило в Сеть короткую запись сброса бомб с бомбардировщиков Ту-22М3 над позициями боевиков в Сирии. Согласно пояснению военного ведомства, все цели были успешно уничтожены.

На задание бомбардировщики летели с территории России. Шесть Ту-22М3 совершили перелет над Ираном и Ираком и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу российского министерства обороны.

Целями бомбардировщиков были опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением. По данным военных, все они были успешно уничтожены, после чего самолеты благополучно вернулись домой.

Ранее Минобороны РФ выложило видеозапись стрельбы «Калибрами» по все той же провинции Дейр-эз-Зор.

Игорь Чукреев
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