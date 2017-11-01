21:36 01 ноября 2017 0

На задание самолеты летали с территории России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны РФ выложило в Сеть короткую запись сброса бомб с бомбардировщиков Ту-22М3 над позициями боевиков в Сирии. Согласно пояснению военного ведомства, все цели были успешно уничтожены.

На задание бомбардировщики летели с территории России. Шесть Ту-22М3 совершили перелет над Ираном и Ираком и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу российского министерства обороны.

Целями бомбардировщиков были опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением. По данным военных, все они были успешно уничтожены, после чего самолеты благополучно вернулись домой.

Ранее Минобороны РФ выложило видеозапись стрельбы «Калибрами» по все той же провинции Дейр-эз-Зор.