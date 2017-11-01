Дюжина директоров крупнейшего агрохолдинга Урала пойдут под суд

21:57 01 ноября 2017 0

Бывшие руководители холдинга «Здоровая ферма» предстанут перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В прокуратуре Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы бывших менеджеров группы компаний «Здоровая ферма», одного из крупнейших агрохолдингов Урала.

Как сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по делу проходит 15 человек. 12 из них — бывшие руководители предприятий. Материалы отправлены в Советский районный суд Челябинска. Экс-менеджеров будут судить по ч. 4, 7 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой), по ст. 196 (преднамеренное банкротство) и по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

«По версии следствия, указанные лица заключали с различными организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения. После выполнения строительных работ и сдачи объектов в эксплуатацию расчет с подрядными организациями не производили, — сообщила Наталья Мамаева — Общий ущерб, причиненный девяти коммерческим организациям, превысил 120 млн рублей». Кроме того, по версии следствия, экс-сотрудники агрохолдинга разработали и внедрили схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Ущерб бюджету составил 202 млн рублей. Бывших менеджеров также обвиняют в незаконном обналичивании средств.

«По уголовному делу проведено большое количество судебных, бухгалтерских, налоговых, финансово-аналитических, компьютерно-технических и других экспертиз, осуществлено более 150 обысков и выемок. Следственные действия проводились в Москве и Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае. Объем уголовного дела составляет 215 томов», — сообщила «URA.RU» официальный представитель МВД Ирина Волк. В ходе следствия со стороны обвиняемых ущерб в виде незаконного возмещения НДС был частично возмещен.

По делу «Здоровой фермы» было задержано несколько человек. Сейчас все находятся на свободе, двое под залогом, остальные под подпиской о невыезде. Один из фигурантов Сергей Цеплухов после того как вышел из СИЗО под домашний арест, покончил с собой. Перед судом предстанут Евгений Наруков, Ольга Труфакина, Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин и Виталий Мордовцев — экс-директора ООО, входящих в состав агрохолдинга «Здоровая ферма», а также Рашид Малахов, Игорь Беленький, Дмитрий Лихачев — номинальные директора фирм-однодневок, с которыми заключались фиктивные сделки. В деле также фигурируют Виктор Алексеев, Павел Шестаев, Андрей Мацулевич — руководители строительных фирм, не оплативших работы подрядчиков, а также Дмитрий, Владимир и Марина Ткачуковы- они обналичивали, по версии следствия, похищенные деньги.

Агрохолдинг «Здоровая ферма» был подконтролен депутаты Госдумы Олегу Колесникову. В декабре 2015 года холдинг был продан группе компаний «Росагро». В «Здоровую ферму», созданную на базе «Уралбройлера», входили птицефабрики в Челябинской и Свердловской областях, а также в Пермском крае. Несколько предприятий обанкрочены.