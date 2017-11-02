03:03 02 ноября 2017 0

Ростислав Романов лично разработал дизайн часов «Революция» Фото: сайт ЗАО Петродворцовый завод «Ракета»

Американский представитель дома Романовых, 32-летний Ростислав, разработал и выпустил лимитированную серию хронометров, посвященную столетию революции 1917 года. Наручные часы созданы Петродворцовым заводом «Ракета», членом совета директоров и дизайнером которого которого является двоюродный правнук Николая Второго.

Наручные часы получили название «Революция». Прежде, чем покрыть циферблаты специальным лаком, Ростислав Романов бритвенным лезвием вскрыл себе палец и обильно полил детали часов собственной кровью.

«Мы не должны праздновать это событие, также, как и не можем оставить его незамеченным, — заявил потомок царской династии. — Мы не можем позволить себе забыть о кровопролитии миллионов русских людей, кем бы они ни были — белогвардейцами, убежденными коммунистами, рабочими, священниками, крестьянами или царской семьей во главе с моим двоюродным прадедушкой, царем Николаем Вторым. Мы должны вспоминать эти события русской истории со скорбью».

Как сообщает kp.ru, всего было выпущено семь экземпляров памятных часов, стоимость 7 млн рублей. Судьба трех экземпляров уже решена: один достанется самому Ростиславу Романову, еще один — передадут в музей, а третий — «отправят в Москву».

Отметим, Ростислав Ростиславович Романов проживает в США, в штате Иллинойс. Как ранее писало «URA.RU» потомок царской династии является членом совета директоров ЗАО «Петродворцовый часовой завод «Ракета», где работает дизайнером. Ростислав принадлежит к ветви «Михайловичей» рода Романовых, мужской линии потомков Великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Императора Николая I, и приходится, таким образом, пятиюродным внучатым последнему российскому императору. По мнению большинства членов династии Романовых, Ростислав Ростиславович, вероятнее всего, когда-нибудь возглавит их род.

В Начале октября 2017 года Ростислав Романов посетил Екатеринбург с официальным визитом.