08:36 02 ноября 2017 0

Предприниматель ценит совесть больше денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель Герман Стерлигов продал московский магазин «Хлеб и соль», расположенный на Садово-Спасской улице. Причиной стало несогласие бизнесмена снимать гомофобную табличку под давлением прокуратуры. Оставшиеся пять магазинов торговой сети предприниматель также выставил на продажу, оценив их в 600 тысяч долларов.

«Мне предложили выбор: сохранить бизнес или сохранить совесть. Выбрал совесть. Сильно давит прокуратура», — написал Стерлигов на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

«Мы лучше откажемся от заработков и от магазинов в Москве, но пи***ов в магазинах Стерлигова обслуживать не будут! Мы понимаем, что победа для содомитов это не магазины нам позакрывать. Победа для них это заставить нас обслуживать дырявую мр**ь наравне с приличными людьми. Этого от нас грязные извращенцы не дождутся никогда. Потому что мы — христиане», — высказался предприниматель.

Как выяснилось, надзорное ведомство потребовало убрать гомофобные таблички в магазинах, а также исключить дискриминацию при обслуживании покупателей. По словам бизнесмена, в противном случае ему пообещали закрытие торговых точек после ряда проверок.

Ранее «URA.RU» писало, что полиция Перми не стала наказывать Стерлигова за табличку с нецензурной надписью в магазине предпринимателя. В прошлом месяце стало известно о том, что в Кирове из магазина продуктов предпринимателя уволили продавщицу из-за того, что она продала квас представителю нетрадиционной ориентации.