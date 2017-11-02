{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:36  02 ноября 2017 0

«Лучше откажемся от заработков, чем будем обслуживать содомитов!» Бизнесмен Стерлигов продал магазин из-за обвинений в дискриминации геев

Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, стерлигов герман
Предприниматель ценит совесть больше денегФото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель Герман Стерлигов продал московский магазин «Хлеб и соль», расположенный на Садово-Спасской улице. Причиной стало несогласие бизнесмена снимать гомофобную табличку под давлением прокуратуры. Оставшиеся пять магазинов торговой сети предприниматель также выставил на продажу, оценив их в 600 тысяч долларов.

«Мне предложили выбор: сохранить бизнес или сохранить совесть. Выбрал совесть. Сильно давит прокуратура», — написал Стерлигов на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

«Мы лучше откажемся от заработков и от магазинов в Москве, но пи***ов в магазинах Стерлигова обслуживать не будут! Мы понимаем, что победа для содомитов это не магазины нам позакрывать. Победа для них это заставить нас обслуживать дырявую мр**ь наравне с приличными людьми. Этого от нас грязные извращенцы не дождутся никогда. Потому что мы — христиане», — высказался предприниматель.

Как выяснилось, надзорное ведомство потребовало убрать гомофобные таблички в магазинах, а также исключить дискриминацию при обслуживании покупателей. По словам бизнесмена, в противном случае ему пообещали закрытие торговых точек после ряда проверок.

Ранее «URA.RU» писало, что полиция Перми не стала наказывать Стерлигова за табличку с нецензурной надписью в магазине предпринимателя. В прошлом месяце стало известно о том, что в Кирове из магазина продуктов предпринимателя уволили продавщицу из-за того, что она продала квас представителю нетрадиционной ориентации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров