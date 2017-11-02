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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:45  02 ноября 2017 0

Неравенство между мужчинами и женщинами исчезнет лишь через сто лет

Показатели публикует Всемирный экономический форумФото: сайт «Минкомсвязь России»

Для достижения равенства полов потребуется сто лет. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

«При такой скорости (наблюдаемой в данный момент в мире — ред.) развития ситуации, понадобится 100 лет, чтобы преодолеть нынешний разрыв в равенстве между полами. А для закрытия такого разрыва на рабочих местах понадобится 217 лет», — говорится в докладе.

В 2017 году в общем рейтинге гендерного равенства Россия рухнула с 49-го на 71-е место. По мнению ВЭФ, Россия потеряла позиции из-за существенного отставания в сфере экономики и образования. Тем не менее, в медицине страна имеет практически идеальные показатели равенства. По медицинским показателям равенства, таким как смертность младенцев, продолжительность жизни мужчин и женщин и прочих, РФ занимает 1-е место в мире, передает агентство «Интерфакс».

Однако ситуация по политическому критерию гендерного равенства в России оставляет желать лучшего. Страна занимает 121-е место в мире из 144 возможных. Во многом это вызвано тем, что за последние 50 лет страной ни разу не правила женщина, сообщает издание.

Общая картина мира складывается следующим образом: гендерное неравенство в мире увеличилось впервые за всю историю существования подсчета индекса гендерного разрыва. Этот показатель увеличился на 0,3%. В агентстве отмечается, что ситуация ухудшилась во всех четырех основных областях: образование, здравоохранение и выживание, экономика и карьера, а также политические права.Ни одной стране мира пока не удалось достичь полного равенства между полами. Но ближе всего, согласно показателям ВЭФ, к этому подошла Исландия — ей удалось закрыть 88% гендерного разрыва.

Ранее «URA.RU» публиковало данные ежегодного доклада The Global Gender Gap Всемирного экономического форума о том, что в среднем в мире женщины работают на 39 дней в году больше, чем мужчины. Это связано с тем, что каждый день женщины заняты работой на 50 минут больше, чем их коллеги противоположного пола.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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