Живая очередь за iPhone X в Москве состоит уже примерно из полутысячи человек. Она начинается от фирменного магазина техники Apple, re: Store, и растягивается на несколько метров.
36-е место в этой очереди предлагают купить за 15 тысяч рублей, сообщает Life.ru.
Издание отмечает, что поклонники «яблочных» смартфонов приехали в столицу из разных городов. Они предусмотрительно взяли с собой стулья, пледы и чай, так как планируют провести на улице целый день. На видеоролике слышно, как голос в рупор сообщает: «Вы постоянно находитесь здесь, не отходите никуда. Сидите до конца, до релиза».
Напомним, ранее пользователи iPhone на платформе iOS 11 обнаружили в своих телефонах неожиданную новую функцию — смартфон собирает фото в нижнем белье в отдельную папку, которую нельзя удалить.