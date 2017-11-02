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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:14  02 ноября 2017 1

Охотники за iPhone X готовы платить 15 тысяч рублей за место в очереди. ВИДЕО

Любители «айфонов» выстроились в очередь перед фирменным магазином re: StoreФото: скрин видео Life.ru

Живая очередь за iPhone X в Москве состоит уже примерно из полутысячи человек. Она начинается от фирменного магазина техники Apple, re: Store, и растягивается на несколько метров.

36-е место в этой очереди предлагают купить за 15 тысяч рублей, сообщает Life.ru.

Издание отмечает, что поклонники «яблочных» смартфонов приехали в столицу из разных городов. Они предусмотрительно взяли с собой стулья, пледы и чай, так как планируют провести на улице целый день. На видеоролике слышно, как голос в рупор сообщает: «Вы постоянно находитесь здесь, не отходите никуда. Сидите до конца, до релиза».

Напомним, ранее пользователи iPhone на платформе iOS 11 обнаружили в своих телефонах неожиданную новую функцию — смартфон собирает фото в нижнем белье в отдельную папку, которую нельзя удалить.

Ксения Томашова
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