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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:25  02 ноября 2017 0

Юрист из Египта назвал насилие над девушками в рваных джинсах «национальным долгом»

Орлов Андрей. пресс-конференция. Челябинск., дресс-код, джинсы, колени, рваные, дыры, ветошь
Адвокат раскритиковал рваные джинсы на девушкахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат из Египта Наби аль-Вахш уверен, что изнасилование в некоторых случаях можно отнести к «национальному долгу» местных граждан. К такому выводу он пришел из-за внешнего вида современных девушек.

Сильнее всего критике юриста подверглись женщины, которые ходят в джинсах с рваной отделкой. «Домогаться таких девушек — патриотический долг, насиловать их — долг национальный», — цитирует слова адвоката Life.ru.

В Национальном совете Египта по делам женщин уже отреагировали на заявление. Сотрудники сообщили, что такие слова нарушают конституцию их страны и что они подадут жалобу на это высказывание.

Ранее общественники составили рейтинг самых опасных для женщин городов мира. Первое место заняла столица Египта, Каир, с населением более 10 млн человек. Как выяснилось, там риск сексуальных домогательств в отношении слабого пола чрезвычайно высок.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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