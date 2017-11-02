Адвокат из Египта Наби аль-Вахш уверен, что изнасилование в некоторых случаях можно отнести к «национальному долгу» местных граждан. К такому выводу он пришел из-за внешнего вида современных девушек.
Сильнее всего критике юриста подверглись женщины, которые ходят в джинсах с рваной отделкой. «Домогаться таких девушек — патриотический долг, насиловать их — долг национальный», — цитирует слова адвоката Life.ru.
В Национальном совете Египта по делам женщин уже отреагировали на заявление. Сотрудники сообщили, что такие слова нарушают конституцию их страны и что они подадут жалобу на это высказывание.
Ранее общественники составили рейтинг самых опасных для женщин городов мира. Первое место заняла столица Египта, Каир, с населением более 10 млн человек. Как выяснилось, там риск сексуальных домогательств в отношении слабого пола чрезвычайно высок.