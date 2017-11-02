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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:16  02 ноября 2017 0

ФСБ возбудила три уголовных дела после диверсий в Крыму

Сандаков суд по мере пресечения Челябинск, дело, предвариловка
Заведено три уголовных делаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный отдел УФСБ по Крыму квалифицировал как диверсии повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове. По факту данных преступлений возбуждено три уголовных дела.

«Возбуждено три уголовных дела по фактам по ч. 1. ст. 281 УК (диверсия)», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Национальная служба новостей».

Неизвестные диверсанты в среду, 1 ноября, совершили на газопроводе в Крыму сразу три подрыва. В Министерстве энергетики РФ уже заявили, что усилят охрану газопроводов.

Ксения Томашова
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