ФСБ возбудила три уголовных дела после диверсий в Крыму

Заведено три уголовных дела
Следственный отдел УФСБ по Крыму квалифицировал как диверсии повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове. По факту данных преступлений возбуждено три уголовных дела.
«Возбуждено три уголовных дела по фактам по ч. 1. ст. 281 УК (диверсия)», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Национальная служба новостей».
Неизвестные диверсанты в среду, 1 ноября, совершили на газопроводе в Крыму сразу три подрыва. В Министерстве энергетики РФ уже заявили, что усилят охрану газопроводов.