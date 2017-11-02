Один из подозреваемых в убийстве, в поисках которого перекрыли Сургут, открыл стрельбу по несовершеннолетнему подростку. Об этом 2 ноября, в четверг, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО-Югре.
«Вечером 1 ноября в охотничьем домике в Сургутском районе ХМАО подозреваемый выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в пресс-службе добавили, что в момент
выстрела в подростка очевидец события попытался выхватить у злоумышленника ружье, в результате чего мальчик получил огнестрельное ранение в ногу.
Как уже сообщало «URA.RU», в поисках подозреваемых в Сургуте объявлен план «Перехват», выезды из города охраняются сотрудниками полиции, которые проверяют все выезжающие автомобили.