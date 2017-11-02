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02 ноября 2017
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Главные новости Югры
14:03  02 ноября 2017 2

Подозреваемый в убийстве, из-за которого перекрыли Сургут, открыл стрельбу по ребенку

Курганская полиция. афиша Матильды. Курган, полиция, полицейская собака
Выезды из Сургута перекрыты силовикамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Один из подозреваемых в убийстве, в поисках которого перекрыли Сургут, открыл стрельбу по несовершеннолетнему подростку. Об этом 2 ноября, в четверг, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО-Югре.

«Вечером 1 ноября в охотничьем домике в Сургутском районе ХМАО подозреваемый выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы. Также в пресс-службе добавили, что в момент

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Полиция перекрыла выезды из Сургута в поисках убийц. ФОТО

выстрела в подростка очевидец события попытался выхватить у злоумышленника ружье, в результате чего мальчик получил огнестрельное ранение в ногу.

Как уже сообщало «URA.RU», в поисках подозреваемых в Сургуте объявлен план «Перехват», выезды из города охраняются сотрудниками полиции, которые проверяют все выезжающие автомобили.

Игорь Волосин
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