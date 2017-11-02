17:50 02 ноября 2017 0

Павел Крашенинников активизирует деятельность по лоббированию интересов Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отреагировал на критику со стороны некоторых екатеринбургских и свердловских депутатов, говоривших об излишней политизированности и невысокой эффективности «депутатской вертикали», придуманной федеральным парламентарием. Сегодня Крашенинников пообещал включить в работу помимо всех депутатов свердловского Заксобрания новых участников — в первую очередь представителей Екатеринбургской гордумы. Об этом он заявил во время отчета перед коллегами из свердловского Заксобрания.

Крашенниников договорился, что следующее заседание «вертикали» пройдет в Екатеринбурге в середине ноября. На нем будет обсужден ряд важных вопросов. В частности, внесение лоббируемых свердловскими властями поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Помимо этого, Павел Крашенинников подробно рассказал об уже свершившихся благодаря возглавляемому им комитету и ближайших новациях в федеральном законодательстве.

Одним из важных социальных нововведений, по словам докладчика, стало предоставление полицейским возможности задерживать на два часа должников по уплате алиментов. Отказывающимся выплачивать деньги на содержание своих детей гражданам будет сложнее вылететь за границу — основанием для отказа в пересечении российского паспортного контроля для них установлен долг в размере 10 тысяч рублей. Для всех остальных граждан эта планка установлена на уровне 30 тысяч рублей.

Несколько изменились принципы взаимоотношений между федеральными и областными органами власти. Комитет выступил с инициативой об обязательном отчете территориальных органов правительства РФ перед депутатами региональных парламентов. «Надеюсь, что эти полномочия начнут работать, вам ими нужно пользоваться», — сказал Крашенинников своим областным коллегам.

Еще одной инициативой стала видеотрансляция в Интернете не только процесса голосования на выборах президента, но и подсчета поданных голосов. Комитет завершает работу над нормами, позволяющими создавать «черные списки» авиадебоширов, чтобы ограничивать таких граждан в праве покупки авиабилетов.

По поручению екатеринбургских властей Павел Крашенинников лоббирует вопрос о создании нормативной базы, позволяющей выписывать штрафы водителям, не оплачивающим услуги платной стоянки. Выписывать штрафы должны административные муниципальные комиссии. Но они не могут получить от ГИБДД личные данные нарушителей. По словам Крашенинникова, эта проблема будет решена благодаря подписанию двухсторонних договоров между ГИБДД и региональными властями, которые будут проходить регистрацию в минюсте.

Гораздо сложнее идет работа над инициативой свердловских властей о включении в Кодекс об административной ответственности РФ наказания за стоянку на газонах. Комитет Крашенинникова сталкивается при работе по этому вопросу с противодействием со стороны других органов власти.

Не забыл Крашенинников и про борьбу с незаконным оборотом алкоголя. Он вспомнил, как, находясь в Каменске-Уральском, попросил своих помощников купить для тестирования «фунфырики»: «Пробовать не стали, понюхали и вылили». Но гораздо большую опасность председатель комитета Госдумы видит в появившемся на российском рынке растворимом алкоголе. Комитет уже внес законопроект о запрете этого вида товара.