На Урале сняли начальника отдела полиции, где убили задержанного

18:18 02 ноября 2017 0

Эдуард Губер будет понижен в должности Фото: tagilka.ru

В Нижнем Тагиле сняли с должности полковника Эдуарда Губера, возглавлявшего отдел полиции, где скончался задержанный Станислав Головко. Сестра погибшего заявляла, что ее брата «убивали три дня». После скандала здесь ждут большую проверочную комиссию МВД из Москвы.

«Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин подписал 31 октября 2017 года приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности двух руководителей в Нижнем Тагиле. Начальника ОП № 17 привлечен к дисциплинарной ответственности в виде перевода на нижестоящую должность. О новом месте службы этого руководителя проинформирую дополнительно, как только этот вопрос будет решён в установленном нормативной базой МВД порядке», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

О Губере известно, что он начинал простым оперативником в ОП № 16, затем работал начальником ОП № 18. Но в 18-м отделе должность начальника подполковничья, а в 17-м полковничья. Поэтому руководство перевело его в ОП № 17, чтобы он смог получить должность и звание.

Второй наказанный руководитель — заместитель начальника УМВД «Нижнетагильское», подполковник Константин Мальцев. Ему объявлен строгий выговор.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что оперативники ОП № 17 по подозрению в краже задержали ранее судимого Станислава Головко. Спустя три дня после задержания он скончался. В заключении о смерти сказано, что Головко умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы, зафиксированы отек мозга, множественные гематомы на теле и конечностях, полученные в результате не менее 26 ударов тупым предметом. Обвинение в убийстве предъявлено оперативникам Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову. Все трое арестованы.

«Позиция руководства регионального полицейского главка всегда была и остаётся предельно чёткой и понятной: если судом будет доказана вина любого должностного лица, то этот человек должен понести соответствующее наказание. Вне зависимости от должностей, званий, наград и связей. Именно так произойдёт и в этой истории», — пояснил Горелых.

Редакция «URA.RU» попросила прокомментировать ситуацию начальника УМВД Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова.

«Я нахожусь за пределами Нижнего Тагила, я сейчас в очередном отпуске. О том, какие там происходят перестановки, не знаю. По всем комментариям в пресс-службу к Горелых», — ответил Абдулкадыров.