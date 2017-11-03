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03 ноября 2017
02 ноября 2017
01:15  03 ноября 2017 0

Суд арестовал счета экс-главы «Почты России». Сам топ-менеджер уехал в Швейцарию

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, страшнов дмитрий
Бывший глава «Почты России» настаивает на законности многомиллионного бонусаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Басманный суд Москвы арестовал более 95 миллионов рублей на счетах экс-главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Решение принято в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.

Счета Страшнова были арестованы более двух месяцев назад, однако информация об удовлетворении ходатайства следственных органов появилась лишь 2 ноября. В соответствии с решением суда экс-главе «Почты России» запрещено совершать любые операции с арестованными средствами.

«Решение об аресте счетов было принято судом еще 1 первого сентября. В заседании принимал участие сотрудник Генпрокуратуры. Мы продолжим и впредь отстаивать занятую ранее нашим ведомством непримиримую позицию в отношении подобных фактов», — цитирует официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного РБК.

Напомним, что Страшнов руководил «Почтой России» в период с 2013 по 2017 годы. В июле текущего года он покинул свой пост, поскольку контракт с ним не был продлен. Одной из причин ухода топ-менеджера, стал скандал из-за премии в 95 миллионов рублей, которую Страшнов получил по итогам работы в 2014 году. В марте СКР возбудил уголовное дело, подозреваемым по которому проходит сотрудник Минкомсвязи, однако самого Страшнова в числе обвиняемых нет. По версии следствия, бонус в 95 миллионов является не единственной претензией к топ-менеджеру: по данным ведомствам, Страшнову были необоснованно начислены 46 миллионов рублей в качестве зарплаты в 2014—2015 годах.

Сам топ-менеджер позже заявил, что многомиллионная премия была согласована с профильным руководством. «Для меня это министр. С кем согласовывал он, наверное, некорректно мне говорить, но я знаю, что эта цифра легитимная и не определяется министром и тем более мной», — отметил Страшнов в беседе с РБК.

По данным издания, 2 ноября Страшнов перешел на новое место работы. Он занял пост операционного директора группы «Еврохим», которая специализируется на производстве азотных и фосфатных удобрений. Работать бывший топ-менеджер «Почты России» будет в штаб-квартире, расположенной в швейцарском Цуге.

Сергей Макеев
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