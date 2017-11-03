11:02 03 ноября 2017 3

Судебный департамент рассчитался с адвокатами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бастующие адвокаты возобновили работу в судах. Управление судебного департамента по Свердловской области погасило перед ними долг. Но с ГУ МВД России по Свердловской области юристы по-прежнему отказываются работать.

Напомним, с 1 ноября адвокаты Свердловской области, как и предупреждали, приостановили бесплатную защиту фигурантов уголовных дел в судах до того момента, пока управление судебного департамента и уральский полицейский главк не выплатят им долг в размере порядка 17 миллионов рублей.

Как рассказал «URA.RU» первый заместитель председателя Свердловской коллегии адвокатов Игорь Федоров, департамент перечислил задолженность в 12 миллионов рублей. «Мы сразу же возобновили работу в судах, все ограничения сняты. Управление МВД пока молчит», — пояснил юрист. Он также уточнил, что сегодня в Министерстве финансов РФ пройдет совещание с представителями МВД России и Федеральной палаты адвокатов, в результате которого могут быть приняты решения.

Пока адвокаты продолжают отказываться от дел, которые возбуждаются и расследуются дознавателями и следователями МВД. «Хочу успокоить представителей адвокатского сообщества. В связи с возникшей ситуацией из Москвы в адрес уральского полицейского главка поступило официальное письмо, где говорится, что в ноябре текущего года накопившийся долг будет погашен», — пояснил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Когда именно в ноябре будут перечислены деньги, он не уточнил.