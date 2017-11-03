Православные активисты фонда «Священная Лига Святого Георгия» проведут в Санкт-Петербурге акцию против выдвижения телеведущей Ксении Собчак на пост президента России. Участники акции собираются принести плакаты с ее изображением в облачении митрополита и надеть на себя респираторы.
Таким образом активисты желают показать, что «не желают дышать с ней одним воздухом», передает агентство Regnum. Председатель фонда Сергей Егоров утверждает, что с момента выдвижения Собчак в президенты в организацию стало поступать множество обращений от сторонников деятельности организации.
«Очевидно, что у людей растет возмущение тем фактом, что президентские выборы постепенно превращаются в фарс. Появляются такие мнимые „кандидаты в кандидаты“, как Ксения Собчак, которая готова снять кандидатуру в случае, если к участию в выборах допустят Алексея Навального», — цитируют председателя фонда в информационном агентстве. Егоров при этом подчеркнул, что такая тактика заведомо несправедлива, поскольку кандидаты должны принимать участие с собственной программой и отстаивать исключительно свои убеждения.
Провести акцию планируют у «дома Собчака», названного так жителями Петербурга из-за отца Ксении, который владел там недвижимостью. Ожидается, что в акции примут участие несколько десятков человек, которые будут протестовать в форме одиночных пикетов. В фонде уверены, что такая акция покажет мнение не только православной общественности Санкт-Петербурга, но и большинства активных россиян.
Ранее Собчак предложила провести референдум по поводу захоронения Ленина. Так она отреагировала на заявление лидера Чечни Рамзана Кадырова о необходимости убрать труп революционера с Красной площади.