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03 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:19  03 ноября 2017 4

Православные активисты «не хотят дышать одним воздухом» с Ксенией Собчак

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Егоров: тактика Собчак несправедлива, поскольку кандидат должен отстаивать только свои убежденияФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Православные активисты фонда «Священная Лига Святого Георгия» проведут в Санкт-Петербурге акцию против выдвижения телеведущей Ксении Собчак на пост президента России. Участники акции собираются принести плакаты с ее изображением в облачении митрополита и надеть на себя респираторы.

Таким образом активисты желают показать, что «не желают дышать с ней одним воздухом», передает агентство Regnum. Председатель фонда Сергей Егоров утверждает, что с момента выдвижения Собчак в президенты в организацию стало поступать множество обращений от сторонников деятельности организации.

«Очевидно, что у людей растет возмущение тем фактом, что президентские выборы постепенно превращаются в фарс. Появляются такие мнимые „кандидаты в кандидаты“, как Ксения Собчак, которая готова снять кандидатуру в случае, если к участию в выборах допустят Алексея Навального», — цитируют председателя фонда в информационном агентстве. Егоров при этом подчеркнул, что такая тактика заведомо несправедлива, поскольку кандидаты должны принимать участие с собственной программой и отстаивать исключительно свои убеждения.

Провести акцию планируют у «дома Собчака», названного так жителями Петербурга из-за отца Ксении, который владел там недвижимостью. Ожидается, что в акции примут участие несколько десятков человек, которые будут протестовать в форме одиночных пикетов. В фонде уверены, что такая акция покажет мнение не только православной общественности Санкт-Петербурга, но и большинства активных россиян.

Ранее Собчак предложила провести референдум по поводу захоронения Ленина. Так она отреагировала на заявление лидера Чечни Рамзана Кадырова о необходимости убрать труп революционера с Красной площади.

Ксения Томашова
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