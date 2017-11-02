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02 ноября 2017
20:58  02 ноября 2017 0

Собчак рассказала Кадырову, как «убрать труп» Ленина

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Собчак предложила провести референдум по поводу захоронения ЛенинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, собравшаяся участвовать в выборах президента России в 2018 году, предложила организовать в стране референдум по поводу захоронения тела Владимира Ленина. Так она отреагировала на заявление лидера Чечни Рамзана Кадырова о необходимости убрать труп революционера с Красной площади.

«Теперь вот Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда, добавляет, что решать должен [президент России Владимир] Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах», — приводит цитату Ксении Собчак RT.

27 октября на встрече со сторонниками в Екатеринбурге телеведущая Ксения Собчак объявила, что первым ее указом в случае победы на выборах президента России стало бы «убрать труп Ленина с Красной площади».

Затем с предложением о захоронении Ленина выступил Кадыров. Глава Чечни заявил, что «довольно глазеть на труп»: «Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мёртвым человеком». 2 ноября его поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Виктор Дорофеев
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