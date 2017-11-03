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Главные новости Челябинской области
11:52  03 ноября 2017 3

Путину вручат золотую медаль как у Папы Римского. Награду президенту передадут в Челябинске

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир, жест рукой
Владимиру Путину передадут в Челябинске особую наградуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Золотую медаль международной фольклорной ассоциации IGF вручат президенту России Владимиру Путину в Челябинске 9 ноября, во время российско-казахстанского форума. Награду главе государства передаст губернатор Борис Дубровский по просьбе президента ассоциации, господина Дорела Косма.

Дубровский уже встретился с руководителями зарубежных и российских делегаций — участниками VIII международного фестиваля национальных культур «Синегорье». Во время этой встречи Дорел Косма передал губернатору для Путина золотую медаль — фольклорный «Оскар» за вклад в развитие культуры. Президент ассоциации также сообщил, что в прошлом году такую же медаль он вручил папе римскому Франциску. Губернатор передаст Владимиру Путину эту награду 9 ноября, когда глава государства приедет в Челябинск, чтобы принять участие в российско-казахстанском форуме.

Сам Дубровский получил от Дорела Косма особую эмблему ассоциации IGF. Губернатор в ответ вручил специальную награду Челябинской государственной филармонии — «Золотой скрипичный ключ». Международный фестиваль национальных культур «Синегорье» проводится в Челябинской области с 2005 года и за это время стал творческим брендом региона. Концерты проходят в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Каслях, Сатке, Кыштыме, Южноуральске. Фестиваль открылся 30 октября, а завершился гала-концертом 2 ноября. В нем приняли участие представители фольклорных делегаций из Румынии, Испании, Сербии, Белоруссии, Южной Осетии, регионов Российской Федерации.

Подготовка к визиту глав двух государств продолжается. 3 ноября, в пятницу, в Челябинск прибыла передовая группа Федеральной службы охраны. Российско-казахстанский форум пройдет в Челябинске с 8 по 9 ноября. 9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР» состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Альбина Золотухина
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