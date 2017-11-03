{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
"URA.Ru" вместе с читателями определяют: какой должна быть власть. 5 минут - и о вашем мнении узнает наша элита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
12:02  03 ноября 2017 0

В ХМАО задержали злоумышленника, из-за которого перекрывали выезд из Сургута

Приговор Михаилу Ерихову. Курган, наручники, арест, задержанный, полиция
Злоумышленника доставят в отдел полицииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подозреваемые в убийстве, из-за которых перекрывали выезды из Сургута, задержаны сотрудниками полиции. Об этом 3 ноября «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердили информация о задержании злоумышленников. «Сегодня утром подозреваемые в убийстве были задержаны на месторождении „Солкинское“, откуда они будут доставлены в отделение полиции Сургутского района», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Новость по теме
Подозреваемый в убийстве, из-за которого перекрыли Сургут, открыл стрельбу по ребенку

Как уже сообщало «URA.RU», вечером 1 ноября в охотничьем домике в Сургутском районе ХМАО подозреваемый выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Стрелявший с места преступления скрылся вместе со своим знакомым. В поисках злоумышленников, сотрудники полиции перекрывали выезды из Сургута и проверяли документы у всех выезжающих.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров