12:02 03 ноября 2017 0

Злоумышленника доставят в отдел полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подозреваемые в убийстве, из-за которых перекрывали выезды из Сургута, задержаны сотрудниками полиции. Об этом 3 ноября «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердили информация о задержании злоумышленников. «Сегодня утром подозреваемые в убийстве были задержаны на месторождении „Солкинское“, откуда они будут доставлены в отделение полиции Сургутского района», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщало «URA.RU», вечером 1 ноября в охотничьем домике в Сургутском районе ХМАО подозреваемый выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Стрелявший с места преступления скрылся вместе со своим знакомым. В поисках злоумышленников, сотрудники полиции перекрывали выезды из Сургута и проверяли документы у всех выезжающих.