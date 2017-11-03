14:08 03 ноября 2017 1

Изверг мучил свою жертву несколько часов в комнате общежития Фото: depositphotos.com © URA.RU

Курганец, который зверски избил и искусал 41-летнюю женщину, пытался убить свою жертву и готовился к этому преступлению. Так считают родственники пострадавшей. Подробности жуткой истории они рассказали корреспонденту «URA.RU».

Тамара (имя изменено) познакомилась с 45-летним Анатолием Ежковым в соцсетях. Одинокая женщина работала медсестрой, взрослые дети проживали отдельно. Мужчина втерся к ней в доверие и пригласил к себе в комнату, в общежитие. Тамара не подозревала, чем может обернуться этот поход «в гости». «Мы пытались посмотреть профиль Анатолия в соцсетях, но Ежков поместил его в черный список. Накануне визита Тамары он удалил все свои фотографии из соцсетей и изменил в профилях свое имя на разные имена. Он будто готовился к этому преступлению», — уверены родственники пострадавшей.

Так женщина выглядела до нападения Анатолия Ежкова фото: предоставлено родственниками пострадавшей женщины

Комната мужчины находится в общежитии по ул. Бажова. «Что могло послужить поводом для агрессии, Тамара сама не знает. Домогательств с его стороны не было. Но около семи часов вечера Анатолий напал на нее, начал бить и мучать. Он хотел, чтобы она от боли потеряла сознание, но она продолжала бороться и кричать. Эта пытка продолжалась около четырех часов: здоровенный мужик зубами рвал тело хрупкой беспомощной женщины. Она уверена, что он пытался ее убить. Он душил ее руками, но из-за крови руки скользили, потом душил проводом. Соседи слышали крики, но, так как контингент в таких общежитиях буйный, видимо, не придавали значения. Только когда кому-то надоели долгие крики, вызвали полицию», — продолжают собеседники.

Сотрудники отправили женщину в больницу, а мужчину задержали. На следующий день соседка Тамары по палате сообщила родственникам о ее беде. «Мы были в ужасе, когда узнали, что произошло. Но еще больший шок вызвало сообщение, что Анатолия отпустили на свободу „до суда“. Дело в том, что в комнате у него остались вещи Тамары, в том числе сумка с ключами от ее квартиры. Когда мы попросили полицейских вернуть вещи, нам сказали, что дома его нет и на работе тоже. И сообщили, что, как найдут его, свяжутся с нами! Уже пять дней с момента нашего обращения за вещами, а полицейские нам так ничего и не сообщили! Тамара, пережившая весь этот ужас, живет в страхе, что он ночью проникнет в квартиру и задушит ее. Как его можно было отпустить? Что это за правоохранительная система? Он может быть опасен для окружающих!», — возмущена родня женщины.

1/5 У пострадавшей кусаные раны по всему телу, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребра, также откушены уши и прокушен нос фото: предоставлено родственниками пострадавшей

Напомним, ранее в пресс-службе УМВД по городу Кургану «URA.RU» подтвердили, что такое происшествие было и что местонахождение мужчины известно следствию. Родственникам пострадавшей в пятницу, 3 ноября, в отделе полиции сообщили, что Ежков находится в больнице, но не уточнили, в какой.