Суд отпустил домой замдиректора МФЦ Зауралья, подозреваемого в махинациях с госзакупками

16:25 03 ноября 2017 0

Виктор Ковалев на время следствия будет под домашним арестом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Замдиректора ГБУ «МФЦ» Курганской области Виктора Ковалева отправили под домашний арест на два месяца до 31 декабря. Такую меру пресечения чиновнику избрал Курганский городской суд в пятницу, 3 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

В начале заседания судья спросил задержанного, будут ли заявлены какие-либо ходатайства. «Я вообще не понимаю, зачем я здесь», — ответил Ковалев. Чиновнику 2 ноября стало плохо в изоляторе временного содержания. Ему пришлось вызывать скорую помощь, медики зафиксировали высокое артериальное давление. Однако следствие предоставило медицинскую справку о том, что Ковалев может находиться под стражей.

Следователь просил поместить Ковалева под стражу. Он отметил, что не все участники махинаций задержаны, и чиновник может согласовать с ними свою позицию, а также оказывать давление на свидетелей. Один из подчиненных, давший против Ковалева показания, уже вынужден был уволиться.

Сам Ковалев заявил суду: «Если меня отпустят под подписку о невыезде, то по окончании отпуска я уволюсь, так как не имею морального права продолжать работать». Он также отметил, что не занимался закупкой помещений для МФЦ, а закупкой всех объектов якобы занимались департаменты Курганской области. Адвокаты настаивали, что Ковалев — ветеран труда, единственный раз был за пределами области и «бежать ему некуда». Кроме того, у него есть проблемы со здоровьем, и оснований для его ареста нет, считают защитники.

Первый заместитель директора ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» был задержан 1 ноября. Его подозревают в организации закупок помещений для МФЦ в районах области по завышенным ценам. По данным источников в правоохранительных органах, Ковалев давал поручения подчиненным составлять фиктивные справки о стоимости недвижимости. Общий ущерб от действий чиновника, по некоторым данным, оценивается в 32 млн рублей. Ему грозит от 3 до 10 лет колонии.