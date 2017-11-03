11:14 03 ноября 2017 10

Гули после 22 лет колонии приехал в Стамбул, позже его ждут на Урале Фото: primecrime.ru

В Стамбуле турецкая полиция предотвратила покушение на 45-летнего Надира Салифова по кличке Гули, которому свердловские торговцы платят дань. Покушение подготовил и лично возглавил родной брат Ровшана Ленкоранского, который был убит 18 августа 2016 года. В воровской среде считают, что его убийство организовал Гули из колонии, где он на тот момент отбывал срок.

Гули, который должен был сидеть до 2021 года, был досрочно освобожден после 22-летнего заключения. Сразу после освобождения из ИТК-8 особого режима в поселке Пута в Азербайджане Гули улетел в Турцию. Джаниев Намик Рафик оглу, брат Ровшана, уже ждал его и готовился к его освобождению.

Турецкие полицейские получили оперативную информацию о готовящемся покушении. Стало известно, что в Стамбул прибыла бригада киллеров из 11 человек. Полицейские вовремя предприняли контрмеры и задержали всю группу в торговом центре в районе Бакыр-кей Стамбула.

Банду киллеров лично возглавил брат Ровшана, кроме него, в бригаду входили Орхан Исмаилов, Джамал Тофик оглу Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи, Мехмет Сабри Ширин. Причем одного из них, известного киллера Гаджи Бейлаганского, ранее турецкие власти задерживали по подозрению в убийстве именно Ровшана Ленкоранского.

1/9 Организовал покушение Намик Джаниев, брат Ровшана Ленкоранского Фото: primecrime.ru

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что все свердловские торговцы еще год назад присягнули Гули и со своего бизнеса регулярно перечисляют ему дань. Раньше свердловчане платили дань Ровшану.

Незадолго до убийства Ровшана по ИК России и Азербайджана разошлось такое послание Гули: «…А также Ставлю Вас в курс касаемо Ровшана Лянкаранского, он есть никто и зовут его никак, это решение Воров. А касаемо Хаджи и Руфата — эти самозванцы сеют блуд между людьми. Такие гады во все времена были, и с них будет спрос со всей строгостью. На этих нотах хочу попрощаться с Вами, пожелав Вам самого хорошего, удачи и фарту в делах Людских, конечно, Золотую Свободу. Берегите себя, берегите Воровское. С наилучшими пожеланиями Я, Вор Гули. Прогон распространять по всем лагерям Азербайджана и России».

Его освобождение вызвало фурор и воодушевление у многих представителей криминального мира на Урале, а особенно на 4-й овощебазе в Екатеринбурге. Кроме того, известно, что сразу после освобождения Гули был провозглашен как безальтернативный лидер преступного мира всего постсоветского пространства.