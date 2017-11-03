В Кургане суд признал бывшего полицейского виновным в организации хранения наркотических средств и превышении полномочий. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.
По данным следствия, в июле 2013 года бывший начальник отделения участковых полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции предлагал курганцам пойти на наркопреступление за небольшую плату. Он указывал место, где растет дикая конопля, и предлагал ее нарвать. После этого на граждан заводили уголовные дела, а начальник отделения платил им за это по 600 рублей. Так страж порядка искусственно завышал показатели работы подразделения участковых.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД. После чего полицейский был уволен.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.