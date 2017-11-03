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31 октября 2017
Главные новости Ямала
18:43  03 ноября 2017 0

Полиция накрыла подпольное брачное агентство для гастарбайтеров на Ямале

Клипарт, разное. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Подпольные свахи в Ноябрьске организовали около 30 фиктивных браковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске задержали банду из шести человек, которые организовали своеобразное брачное агентство. Члены группы искали женщин, готовых вступить в фиктивный брак с иностранцами, чтобы последние смогли получить российское гражданство. За несколько месяцев деятельности злоумышленники свели более 30 фиктивных пар, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ямальского управления МВД

Преступная группа работала на территории Ноябрьска с июля по октябрь 2017 года. В результате оперативных действий полицейским удалось выявить нарушителей. Во время опроса все они дали признательные показания. Заведено уголовное дело за организацию незаконной миграции.

Сколько стоили услуги сводников и какая часть денег передавалась девушкам в качестве вознаграждения за услуги, в полиции пока не сообщают. В настоящий момент проходят допросы и другие следственные действия. Организатор группы находится под домашним арестом. Остальных членов «брачного агентства» отпустили под подписку о невыезде.

Вячеслав Егоров
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