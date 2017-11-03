Редакторы популярных ток-шоу заинтересовались курганским «Ганнибалом Лектером», который зверски избил женщину и откусил ей уши и нос, но остался на свободе. С корреспондентом «URA.RU», который первым рассказал о чудовищном происшествии, связались редакторы НТВ и «Первого канала».
Пострадавшая женщина готова принять участие в съемках. Сейчас ведутся переговоры с родственниками напавшего на нее Анатолия Ежкова. Выяснилось, что мужчина был ранее женат, проживал у своих родственников, а в общежии, где четыре часа истязал свою жертву, снимал комнату. Сам Анатолий, как ранее сообщало «URA.RU» сейчас находится в больнице. Появилась информация, что он может опасаться самосуда.
Курганец зверски избил 41-летнюю женщину 21 октября. Пострадавшая была доставлена в больницу с ранами от укусов по всему телу, сотрясением мозга, переломом ребра и другими увечьями. Виновника полиция отпустила на свободу «до суда». По словам самой пострадавшей, мужчина пытался ее убить. Сейчас женщина боится за свою жизнь. Подробности — в материале «Душил ее, но из-за крови руки скользили». Курганский «Ганнибал Лектер» четыре часа зубами рвал тело женщины».