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Главные новости Курганской области
21:33  03 ноября 2017 0

После материала «URA.RU» федеральные СМИ заинтересовались курганским «Ганнибалом Лектером»

Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы укусы клыки, зубы, укус, клыки
Пострадавшая была доставлена в больницу с ранами от укусов по всему телуФото: Strep72 /Flickr

Редакторы популярных ток-шоу заинтересовались курганским «Ганнибалом Лектером», который зверски избил женщину и откусил ей уши и нос, но остался на свободе. С корреспондентом «URA.RU», который первым рассказал о чудовищном происшествии, связались редакторы НТВ и «Первого канала».

Пострадавшая женщина готова принять участие в съемках. Сейчас ведутся переговоры с родственниками напавшего на нее Анатолия Ежкова. Выяснилось, что мужчина был ранее женат, проживал у своих родственников, а в общежии, где четыре часа истязал свою жертву, снимал комнату. Сам Анатолий, как ранее сообщало «URA.RU» сейчас находится в больнице. Появилась информация, что он может опасаться самосуда.

Курганец зверски избил 41-летнюю женщину 21 октября. Пострадавшая была доставлена в больницу с ранами от укусов по всему телу, сотрясением мозга, переломом ребра и другими увечьями. Виновника полиция отпустила на свободу «до суда». По словам самой пострадавшей, мужчина пытался ее убить. Сейчас женщина боится за свою жизнь. Подробности — в материале «Душил ее, но из-за крови руки скользили». Курганский «Ганнибал Лектер» четыре часа зубами рвал тело женщины».

Анна Бояркина
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