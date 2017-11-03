Канада ввела санкции против главы СКР и еще 29 россиян

21:56 03 ноября 2017 0

Бастрыкину запретят въезд в Канаду Фото: Официальный сайт президента РФ

Правительство Канады ввело новые санкции против 30 граждан России. В список попал в том числе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В заявлении МИД страны говорится, что меры приняты в связи с недавним принятием «Закона имени Сергея Магнитского» — это аналог американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», пишет RT.

Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в грубых нарушениях прав человека или в серьезных коррупционных действиях, следует из заявления на сайте канадского внешнеполитического ведомства. Помимо Бастрыкина, в списке оказались заместитель генпрокурора России Виктор Гринь, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, который принимал участие в деле Магнитского, бывший начальник Бутырского СИЗО Дмитрий Комнов и другие.

Все канадские активы попавших в санкционный список россиян будут заморожены, а въезд в страну гражданам будет закрыт. Кроме того, санкции ввели против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.