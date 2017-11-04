Жители свердловского поселка Кедровка пытались сами скрутить вооруженного ножом мужчину, который перед этим зверски убил двух женщин. Однако сделать это удалось полицейским, которые оказались рядом, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Прохожие попытались скрутить на улице вооруженного ножом злоумышленника, но сделать это удалось наряду ГИБДД, который в этот момент патрулировал вверенную территорию и проезжал мимо», — объяснил «URA.RU» полковник. По его словам, подозреваемым оказался 45-летний житель Екатеринбурга, инвалид, состоявший на учете у психиатров. Как ранее писало «URA.RU», он фактически расчленил двух женщин. Первой жертвой стала 57-летняя продавец железнодорожного магазина, которой, по неофициальной информации, убийца отрезал грудь, вырезал живот и снял скальп. Также он настиг 54-летнюю женщину и жестоко расправился с ней помощью ножа. Второе тело обнаружили в восьми метрах от первого.
Как уточнил Горелых, сыщики уже побеседовали с матерью подозреваемого, к которой он приехал в гости из Екатеринбурга. Женщина рассказала, что ее сын с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила забрать мужчину в больницу, однако обезопасить себя и окружающих семья не успела. «Инспектор ДПС капитан полиции Александр Иванов и его коллега старший сержант полиции Андрей Бархатов оперативно вмешались и задержали неадекватного гражданина, надев на него наручники, — подчеркнул Валерий Горелых. — Но, по предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда следственно-оперативной группы полиции, а также бригады скорой помощи».
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц», отметили в пресс-службе областного Следственного комитета. На месте происшествия работают специалисты территориального и областного СК, а также следователи-криминалисты.