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04 ноября 2017
03 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
18:51  04 ноября 2017 0

Уральцы пытались сами до приезда полиции скрутить вооруженного психопата, расчленившего женщин. ФОТО

На месте убийства нашли окровавленный ножФото: «ВКонтакте», официальная группа «Поселок Кедровка»

Жители свердловского поселка Кедровка пытались сами скрутить вооруженного ножом мужчину, который перед этим зверски убил двух женщин. Однако сделать это удалось полицейским, которые оказались рядом, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Прохожие попытались скрутить на улице вооруженного ножом злоумышленника, но сделать это удалось наряду ГИБДД, который в этот момент патрулировал вверенную территорию и проезжал мимо», — объяснил «URA.RU» полковник. По его словам, подозреваемым оказался 45-летний житель Екатеринбурга, инвалид, состоявший на учете у психиатров. Как ранее писало «URA.RU», он фактически расчленил двух женщин. Первой жертвой стала 57-летняя продавец железнодорожного магазина, которой, по неофициальной информации, убийца отрезал грудь, вырезал живот и снял скальп. Также он настиг 54-летнюю женщину и жестоко расправился с ней помощью ножа. Второе тело обнаружили в восьми метрах от первого.

Как уточнил Горелых, сыщики уже побеседовали с матерью подозреваемого, к которой он приехал в гости из Екатеринбурга. Женщина рассказала, что ее сын с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила забрать мужчину в больницу, однако обезопасить себя и окружающих семья не успела. «Инспектор ДПС капитан полиции Александр Иванов и его коллега старший сержант полиции Андрей Бархатов оперативно вмешались и задержали неадекватного гражданина, надев на него наручники, — подчеркнул Валерий Горелых. — Но, по предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда следственно-оперативной группы полиции, а также бригады скорой помощи».

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц», отметили в пресс-службе областного Следственного комитета. На месте происшествия работают специалисты территориального и областного СК, а также следователи-криминалисты.

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Подозреваемый скончался от приступа на месте происшествия Фото: Валерий Горелых

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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