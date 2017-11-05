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05 ноября 2017
04 ноября 2017
02:22  05 ноября 2017 0

Названа самая дешевая иномарка из продаваемых в России

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Средняя цена нового автомобиля сейчас превышает 500 тыс. рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Японский легковой автомобиль Datsun стал самой бюджетной машиной из всего многообразия новых автомашин, продаваемых в России. Таковы данные рейтинга, составленного аналитическим агентством «Автостат» по итогам первых 9 месяцев 2017 года.

При составлении рейтинга в расчет брались только те машины, объем продаж которых превысил 500 штук.

Как сообщается, в тройку самых бюджетных машин кроме «японца» стоимостью от 530 тыс. рублей, попали российская Lada (от 560 тыс. рублей) и узбекский Ravon (от 540 тыс. рублей).

По мнению экспертов, российские автомобилисты предпочитают иномарки: по итогам сентября в стране зарегистрировано порядка 25 млн легковых машин зарубежного производства. Самый большой сегмент здесь занимают «японцы» их в России 9,4 млн единиц, или 37%, сообщает телеканал 360.

За японскими машинами следуют корейские (4,3 млн или 17% от общего числа иномарок), германские (4,2 млн машин), американские (3,1 млн) и французские (2,1 млн) автомобили. На чешские и китайские машины приходится всего 3% и 2% соответственно.

Если же говорить о средних ценах на новые легковые автомобили, то для иномарок этот показатель составил 1,54 млн рублей, а для отечественных машин — 0,58 млн рублей, передает Nation News.

Тройку самых дорогих машин составили Land Rover, Porsche и Cadillac. Их средняя цена составила 5,68 млн рублей, 5,28 млн рублей и 3,83 млн рублей соответственно.

Евгений Александров
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