Японский легковой автомобиль Datsun стал самой бюджетной машиной из всего многообразия новых автомашин, продаваемых в России. Таковы данные рейтинга, составленного аналитическим агентством «Автостат» по итогам первых 9 месяцев 2017 года.
При составлении рейтинга в расчет брались только те машины, объем продаж которых превысил 500 штук.
Как сообщается, в тройку самых бюджетных машин кроме «японца» стоимостью от 530 тыс. рублей, попали российская Lada (от 560 тыс. рублей) и узбекский Ravon (от 540 тыс. рублей).
По мнению экспертов, российские автомобилисты предпочитают иномарки: по итогам сентября в стране зарегистрировано порядка 25 млн легковых машин зарубежного производства. Самый большой сегмент здесь занимают «японцы» их в России 9,4 млн единиц, или 37%, сообщает телеканал 360.
За японскими машинами следуют корейские (4,3 млн или 17% от общего числа иномарок), германские (4,2 млн машин), американские (3,1 млн) и французские (2,1 млн) автомобили. На чешские и китайские машины приходится всего 3% и 2% соответственно.
Если же говорить о средних ценах на новые легковые автомобили, то для иномарок этот показатель составил 1,54 млн рублей, а для отечественных машин — 0,58 млн рублей, передает Nation News.
Тройку самых дорогих машин составили Land Rover, Porsche и Cadillac. Их средняя цена составила 5,68 млн рублей, 5,28 млн рублей и 3,83 млн рублей соответственно.