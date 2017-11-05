Трамп обвинил Иран в пуске ракеты по Саудовской Аравии

10:16 05 ноября 2017 0

Президент США заявил о «выпаде» Ирана в адрес Саудовской Аравии Фото: wikimedia.org/The White House

Президент США Дональд Трамп зявил, что Иран стоит за пуском ракеты в сторону столицы Саудовской Аравии из Йемена. Это заявление он сделал во время своего перелета в Токио.

«На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно?» — цитирует слова Трампа РИА «Новости». «Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы её сбили», — заявил президент США.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету возле Эр-Рияда. Ракета, запущенная со стороны Йемена, летела в стороны аэропорта, — уточняет Nation News.

В октябре йеменские хуситы назвали Абу-Даби главной целью своих ракет, напоминает RT.