07:30 05 ноября 2017 0

Силы ПВО успели перехватить ракету Фото: depositphotos.com © URA.RU

ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету над Эр-Риядом. Ее запустили с территории Йемена, об этом сообщают иностранные СМИ.

Ракета должна была упасть на территорию аэропорта, в 35 километрах от города Эр-Рияд. ПВО успели перехватить ракету, никто не пострадал, разрушений нет. Аэропорт работает в обычном режиме, уточняют Nation News.

Запуск баллистической ракеты из Йемена в сторону жилых объектов в Саудовской Аравии «угрожает не только региональной, но и мировой безопасности» — говорится в заявлении возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, ведущей борьбу с мятежниками, пишет ТАСС.

В октябре сообщалось, что баллистическая ракета была запущена по Саудовской Аравии с территории Йемена. Также йеменские хуситы назвали столицу ОАЭ главной целью своих ракет, напоминает RT.