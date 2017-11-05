Очередной мужчина обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Гарри Дрейфус, сын голливудского актера Ричарда Дрейфуса, обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, пишет портал BuzzFeed.
По словам Дрейфуса-младшего, Спейси приставал к нему, когда ему только исполнилось 18 лет. Инцидент произошел во время совместной работы Спейси и его отца над одним из проектов.
Дрейфус заметил, что воспринял эту историю, как шутку и не придал ей большого значения. Однако мужчина переменил свою позицию, когда узнал о домогательствах Спейси к другим мужчинам.
Как ранее сообщало «URA.RU», компания Netflix уже объявила о разрыве трудовых отношений с Кевином Спейси. Персонаж актера будет убран из телесериала «Карточный домик», а кинокартина «Гор» с участием Спейси так и не появится на экранах.