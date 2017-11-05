Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором пользователи соцсети рассмотрели, что у светской львицы уменьшилась грудь.
Чехова, всегда славившаяся пышным бюстом, в этот раз предстала перед своими поклонниками в новом образе. Столь резкая перемена в телеведущей шокировала пользователей социальной сети.
«А где выпуклости?», — спрашивает пользователь, скрывающийся за ником wef5345. «Анфиса, зачем себя такую красивую портить-то?» — недоумевает alenazhe2008. При этом многие комментаторы призвали не делать выводов по одному фото: перемены в образе ведущей они объясняют неудачным ракурсом съемки.
Напомним, что ранее Анфиса Чехова получила предложение баллотироваться в президенты России.