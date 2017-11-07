«Соверши революцию!» Игра «URA.RU» в честь столетия Октября

07:00 07 ноября 2017 0

И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ровно сто лет назад произошла Октябрьская революция. Власть в стране захватила небольшая группа лиц, называющая себя «большевиками», во главе с Владимиром Лениным.

«URA.RU» не собирается давать оценку историческим событиям, вместо этого мы предлагаем читателям почувствовать себя революционерами и совершить самый настоящий переворот! Вперед, товарищи!

Примечание: «URA.RU» против насильственной смены власти в стране, мы считаем уместными только действия в рамках существующего законодательства.