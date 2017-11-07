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07 ноября 2017
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07:00  07 ноября 2017 0

«Соверши революцию!» Игра «URA.RU» в честь столетия Октября

Митинг Стоп ГОК Челябинск, памятник, ленин владимир
И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди?Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ровно сто лет назад произошла Октябрьская революция. Власть в стране захватила небольшая группа лиц, называющая себя «большевиками», во главе с Владимиром Лениным.

«URA.RU» не собирается давать оценку историческим событиям, вместо этого мы предлагаем читателям почувствовать себя революционерами и совершить самый настоящий переворот! Вперед, товарищи!

Примечание: «URA.RU» против насильственной смены власти в стране, мы считаем уместными только действия в рамках существующего законодательства.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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