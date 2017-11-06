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06 ноября 2017
18:22  06 ноября 2017 0

Лишенную прав стритрейсершу Мару Багдасарян поймали за рулем

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, эмблема, mercedes
Мара Багдасарян продолжает «летать» по Москве даже без правФото: pixabay.com © URA.RU

Московская полиция задержала стритрейсершу Мару Багдасарян. Пожизненно лишенная водительского удостоверения девушка снова села за руль.

Как сообщает телеграм-канал Mash, ее остановили за рулем «Мерседеса» на Комсомольском проспекте. Автохулиганка должна будет оплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей по статье «Управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления», пишет Life.ru.

Напомним, что в июле текущего года Багдасарян за многочисленные нарушения ПДД и гонки с полицией приговорили к 595 часам общественных работ, 200 из них она отработала библиотекарем в Твери. Ранее сообщалось, что автохулиганка отработала все обязательные часы.

Тогда глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что поведение Багдасарян вызывает вопросы относительно ее психического здоровья и вменяемости. «Я думаю, с головой у нее не все в порядке. У нее же установлена эпилепсия, и в связи с тем, что у нее богатый папаша, она думает, что ей всё можно», — сказал Пашкин.

Ольга Дудорова
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