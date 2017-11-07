Экс-замглавы ФСИН взят под стражу за взятку в 110 млн рублей

В понедельник, 6 ноября, петербургский Смольнинский районный суд отправил под стражу экс-заместителя директора ФСИН России Николая Баринова, которого подозревают в получении взятки в 110 миллионов рублей. Под арестом бывший высокопоставленный силовик пробудет до 31 декабря.
«Сторона защиты Баринова просила суд отравить его под домашний арест или отпустить под залог в 3 миллиона рублей, но суд поддержал ходатайство следователя», — приводит РАПСИ официальное сообщение суда.
Николая Баринова, напомним, задержали еще 2 ноября при помощи сотрудников ФСБ. Следствие полагает, что подозреваемый курировал строительство крупнейшего в Европе СИЗО под названием «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. И якобы именно он с мая по август 2007 года предложил главе строительных компаний Петербурга обеспечить подписание необходимых документов о выполненных работах гонорар.