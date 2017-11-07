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07 ноября 2017
06 ноября 2017
04:45  07 ноября 2017 0

В Госдуме ответили на запрет флага и гимна России на Олимпиаде-2018

Предновогодняя Москва. Иллюминация, госдума, траур, герб ссср, триколор, спущенный флаг, новый год, вечерняя москва
В Госдуме санкции МОК к сборной России сочли за унижениеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступление сборной России на Олимпийских играх в 2018 году под нейтральным флагом и без гимна является неприемлемо. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

«Принятие, так скажем, половинчатого решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны», — приводит RT слова министра, который также отметил, что такая идея направлена на деморализацию российских спортсменов.

Ранее, напомним, The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщил о том, что руководство МОК рассматривает внедрение против России очередного пакета санкций из-за былого допинг-скандала. По словам собеседников издания, Международный олимпийский комитет рассматривает вариант запрета России исполнять гимн, выступление спортсменов под нейтральным флагом, запрет на участие в церемонии открытия, а также финансовое давление.

Олимпийские игры в 2018 году пройдут в городе Пхенчхане в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Сергей Демин
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