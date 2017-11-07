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07 ноября 2017
Главные новости 
13:09  07 ноября 2017 0

В России растет количество протестов. На карте митингов особо выделили столицу и Урал

Акция
Эксперты считают, что главная причина акций — экономический кризисФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России количество социальных и политических протестов выросло на две трети по сравнению с началом 2017 года. Урал и Москва оказались среди регионов с наиболее высокой социальной напряженностью, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Аналитики подсчитали, что в первом квартале 2017 года было зафиксировано 284 протестные акции, во втором — 378, а в третьем — 445, пишет РБК. Больше всего протестов эксперты зафиксировали в Москве, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях и в Краснодарском крае. Эксперты делят акции на политические, социально-экономические и трудовые.

В третьем квартале, как и в двух предыдущих, больше всего акций было на социально-экономическую тематику — 312. Сюда вошли протесты дольщиков, дальнобойщиков, фермеров. На втором месте оказались политические протесты — 107, на третьем трудовые — 27 акций. Глава ЦЭПР Николай Миронов указал, что главная причина недовольства граждан — экономический кризис.

При этом автор рейтинга социально-экономической и политической напряженности регионов от Комитета гражданских инициатив Николай Петров отметил, что «власти делают многое для решения конфликтов и часто успешно». Политолог считает, что тактика правительства заключается в постепенном привыкании граждан к протестам, поэтому рост числа акций «не взрывной, а постепенный».

Виктор Дорофеев
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