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07 ноября 2017
11:23  07 ноября 2017 0

«Уралкалий» избавляется от контрольного пакета акций

Решение об изменении структуры владения должно быть принято уже сегодняФОТО: Wikipedia

«Уралкалий» изменит структуру своего владения за счет отчуждения акций, которыми владеет его «дочка» — компания «Уралкалий технологии». Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, сегодня, 7 ноября, совет директоров рассмотрит вариант, при котором «Уралкалий» избавится от контрольного пакета собственных акций в 208 миллиардов рублей и разместит привилегированные ценные бумаги на ММВБ. В данный момент на московской бирже акции «Уралкалия» оцениваются в 380,7 миллиарда рублей.

Cобеседник «Ведомостей», близкий к компании, отметил, что фактический контроль над предприятиям останется у «Уралхима», которому принадлежит 19,99 процента акций сырьевого гиганта. Таким же объемом ценных бумаг обладает и другой акционер — белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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