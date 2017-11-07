«Уралкалий» избавляется от контрольного пакета акций

«Уралкалий» изменит структуру своего владения за счет отчуждения акций, которыми владеет его «дочка» — компания «Уралкалий технологии». Об этом сообщают «Ведомости».
По данным издания, сегодня, 7 ноября, совет директоров рассмотрит вариант, при котором «Уралкалий» избавится от контрольного пакета собственных акций в 208 миллиардов рублей и разместит привилегированные ценные бумаги на ММВБ. В данный момент на московской бирже акции «Уралкалия» оцениваются в 380,7 миллиарда рублей.
Cобеседник «Ведомостей», близкий к компании, отметил, что фактический контроль над предприятиям останется у «Уралхима», которому принадлежит 19,99 процента акций сырьевого гиганта. Таким же объемом ценных бумаг обладает и другой акционер — белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк.