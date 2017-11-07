Ученые признали 2017 год одним из самых жарких в истории

Ученые из Всемирной метеорологической организации (ВМО) признали 2017 год одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. Эксперты поставили его на третье место по уровню средней температуры на Земле. Впереди оказались только 2016 год (второе место) и 2015 год (первое место).
По данным аналитиков, за первые девять месяцев текущего года глобальная температура была на 0,47 градуса Цельсия выше, чем в среднем за последние три десятка лет, пишет Life.ru. При этом в США и Канаде было холоднее, чем обычно, а вот в России ряд регионов удивил ученых рекордно теплой погодой.
На планете сейчас проходит период времени Эль-Ниньо, который характеризуется повышением средней годовой температуры и повышением температуры воды Тихого океана, пишет телеканал 360. Явление повторяется каждые 3-7 лет, аномально теплая погода может затягиваться на годы.
Ученые считают, что сегодня речь идет о долгосрочной тенденции, и связывают с глобальным повышением температуры 50-градусную жару в Азиатском регионе, сильнейшие ураганы в Карибском море и Атлантическом океане и засуху в Восточной Африке, пишет агентство Nation News.