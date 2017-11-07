Пойманные сургутскими полицейскими убийцы, которые стреляли в ребенка, рассказали, что планировали убить трех человек, завладеть автомобилем и уехать на нем Казахстан. В Сети появились видеозаписи допроса злоумышленников.
Городской информационный портал Сургута «К-Информ» опубликовал записи допроса двух уроженцев Казахстана, в поисках которых сотрудникам полиции пришлось перекрывать выезды в город.
«Мы выпили немножко спиртного, у меня в голове что-то подошло. Я захотел его машину угнать, уехать в Казахстан», — рассказывает стрелявший Станислав Кузьменко. Также злоумышленник рассказывает, что ради угона автомобиля он и его товарищ Владимир Подшивалов планировали убить двух взрослых мужчин и одного ребенка, находящегося в охотничьем домике.
Соучастник убийства Владимир Подшивалов подтвердил, что хладнокровный план по угону автомобиля был согласован между злоумышленниками заранее. Одной из потенциальных жертв был родной дядя Владимира Подшивалова, которому удалось выжить.
«Просто ужас. С какой хладнокровностью они рассказывают о том, что собирались убить ребенка, на глазах которого убили его отца. Это не люди. Это животные», — пишет в социальной сети «ВКонтакте» жительница Сургута Людмила Губина.
Как уже сообщало «URA.RU», кровавая сцена разыгралась 1 ноября в Сургутском районе. К проживающему в одном из охотничьих домиков мужчине приехали гости из Казахстана: его племянник Владимир Подшивалов и его друг Станислав Кузьменко. Также в охотничий домик, на рыбалку, приехал знакомый хозяина со своим 14-летним сыном. После распития алкогольных напитков Кузьменко взял ружье и выстрелил приезжему рыбаку в голову, потом выстрелил в сына убитого, однако свидетель расправы успел выхватить ружье. Пуля попала в ногу подростка, а злоумышленники сбежали.
Для задержания преступников полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии ввели в Сургуте план «Перехват», перекрыв все въезды в город. На следующий день после убийства подозреваемых удалось задержать на одном из месторождений, где они прятались от правоохранительных органов.