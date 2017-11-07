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Главные новости Челябинской области
14:05  07 ноября 2017 0

Возвращение челябинки, разбившейся в Таиланде, обойдется в семь миллионов

Марина Логинова после аварии не может самостоятельно дышатьФото: страница Марины Логиновой во «ВКонтакте»

Транспортировка жительницы Челябинска Марины Логиновой, которая разбилась на велосипеде в Таиланде, может обойтись в семь миллионов рублей. В консульском отделе посольства России в Таиланде журналистам сообщили, что покрытие страховки Логиновой заканчивается во вторник, 7 ноября.

В данный момент решается вопрос о том, каким способом девушку будут доставлять в Россию, пишет РИА «Новости». В Министерстве здравоохранения Челябинской области «URA.RU» рассказали, что ждут для этого из Таиланда документы по пострадавшей.

«Специалисты министерства уже разговаривали с родственниками девушки, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова. — Нужны медицинские документы, которые должна представить больница, где сейчас находится пострадавшая».

«URA.RU» писало, что Марина Логинова отдыхала на острове Ко Чанг. Во время велосипедной прогулки она упала и сильно ударилась головой. Девушка перенесла две операции и сейчас находится в коме. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин говорил, что региональные власти готовы обратиться в федеральный Центр медицинских катастроф с просьбой о транспортировке россиянки.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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