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07 ноября 2017
15:38  07 ноября 2017 1

Россия может отказаться от участия в Олимпиаде из-за скандала с гимном

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Неисполнение национального гимна неприемлемоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия, возможно, откажется от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, если запретят исполнение национального гимна РФ. Об этом заявила первый заместитель главы думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Если это решение будет принято, вряд ли наша страна на таких условиях поедет туда, это неприемлемо вообще», — приводит слова Журовой «Национальная служба новостей».

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев также назвал выступление сборной России на Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна неприемлемым. По его словам, это является «унижением нашей страны».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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