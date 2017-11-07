17:42 07 ноября 2017 0

Полиция начала проверку из-за анонимки, поступившей на станцию скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени станция скорой помощи получила письмо, похожее на анонимное сообщение о минировании общественных мест в ХМАО. Об эвакуации из городских ТРЦ и школ пока не сообщается. Полиция начала проверку.

Письма с предупреждением о грядущих взрывах пришли всем тюменским оперативным службам, пишет 72.ру. В тексте сообщения, поступившего на тюменскую станцию скорой помощи, в частности, говорится, что ровно через сутки должна взорваться бомба.

Фото: 72.ru

«Ищите бомбу по всему городу, и не только. Это может быть тц, бц, кинотеатр, парк, школа, вуз, госздание, любое место массового скопления людей», — говорится в анонимке. Авторы предупредили, что «за два месяца выявили ряд ваших слабых мест».

Получить комментарий в пресс-службе «скорой» оперативно не удалось: пресс-секретарь не взяла трубку.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «по данному факту проводятся проверочные мероприятия». В пресс-службе РУФСБ по региону от комментариев отказались.

Источник, близкий к правоохранительным органам, в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что в Тюмени сообщение поступило только на станцию скорой помощи.

Ранее в Югре из-за подобных писем прошли массовые эвакуации людей из социальных объектов и крупных торговых центров. В адресной строке письма, попавшего в Сеть, вписан e-mail Нижневартовской станции скорой помощи.